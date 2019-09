Damon Lindelof chiarisce la partecipazione di Robert Redford a Watchmen

Mentre è confermato che Robert Redford sarà il Presidente degli Stati Uniti d'America nell'attesissima Watchmen di Damon Lindelof, a quanto pare in una recente intervista lo showrunner e creatore della serie avrebbe confermato che proprio Redford non apparirà al momento nella prima stagione del nuovo originale HBO.

Il produttore esecutivo e showrunner della serie ha infatti rivelato che per il momento ci si riferirà a Redford solo per nome e che non è prevista al momento una sua partecipazione attiva alla serie. Ha anzi sottolineato un po' ermeticamente come il Redford di Watchmen, pur essendo Redford l'attore, non sarà propriamente il Redford che conosciamo. Ha proprio dichiarato:



"Ho avuto un sacco di riserve su diverse scelte creative dello show. Non credo che nessuna delle scelte sia stata fatta senza riserve o conversazioni preliminari e, in definitiva, una chiara decisione. Non sono del tutto sicuro che sarà in grado di difendere ogni scelta presa, anche se sono sicuro di poter spiegare il perché l'ho fatto. Dunque sì, abbiamo avuto questa conversazione sull'avere Robert Redford nella serie, ma il mondo di Watchmen è così elevato e così chiaro che sarà palese a tutti che si tratti di una storia alternativa e che no, non stiamo parlando del vero Robert Redford".



Sincronizzate gli orologi, perchè dal 20 ottobre su HBO (In Italia sarà Sky Atlantic a trasmettere la serie, anche se non è ancora chiaro con quali modalità) arriverà la serie dal sapore di sequel Watchmen, ambientata nel mondo ideato da Alan Moore e Dave Gibbons, confezionata per il piccolo schermo da Damon Lindelof (Lost, World War Z).



Watchmen è ambientato in una realtà alternativa in cui i supereroi sono stati giudicati dei fuorilegge. Come già riportato in precedenza, tenendo fede al modello ucronico del fumetto originale, Robert Redford è Presidente degli Stati Uniti d'America, n carica da 28 anni. Nella serie le forze di polizia indossano delle maschere per proteggere la propria identità, e il paese non è mai stato così diviso.



Quanto state aspettando l'arrivo di Watchmen? È tra i vostri must see autunnali? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.