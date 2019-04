Damon Lindelof cita Game of Thrones durante i lavori su Watchmen

Dopo i tre nuovi video promozionali distribuiti su Instagram lo scorso febbraio, non ci sono state altre nuove relative a Watchmen, attesissima serie televisiva HBO creata dall'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof.

Probabilmente la causa di questo silenzio è da riscontrare nel fatto che attualmente l'attenzione del network televisivo è totalmente rivolta alla distribuzione degli ultimi episodi di Game of Thrones, epocale serie televisiva che sta ormai volgendo al termine.

A confermarlo sembrerebbe proprio Lindelof, che ha scherzato su Instagram pubblicando una foto dalla stanza degli sceneggiatori di Watchmen: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il co-produttore della nuova serie HBO Nick Cuse ha "interrotto" il suo lavoro per disegnare l'intera mappa del continente di Westeros; stando a quanto riferito da Lindelof, addirittura, Cuse l'avrebbe realizzata a memoria, senza consultare le mappe ufficiali create da George R.R. Martin.

Nella didascalia di accompagnamento al post, Lindelof ha scritto: "Si, stiamo ancora scrivendo Watchmen, ma il buon Nick Cuse è in grado di disegnare a memoria i Sette Regni, quindi perché non dovrebbe farlo?"

Vi ricordiamo che la serie televisiva di Watchmen arriverà entro la fine del 2019 e sarà un sequel ufficiale della storia creata da Alan Moore e Dave Gibbons per la DC Comics, pubblicata a cavallo tra il 1986 e il 1987. Il fumetto ispirò anche un adattamento cinematografico diretto da Zack Snyder, che abbiamo analizzato in un episodio della nostra rubrica Everycult dedicato a Watchmen.