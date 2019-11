Damon Lindelof discute delle rivelazioni 'sull'Incidente' del quinto episodio di Watchmen

Prima che si rivelasse la serie clamorosa che poi è, la preoccupazione principale che attanagliava cuore e mente dei fan su Watchmen di Damon Lindelof di casa HBO era in particolar modo legata al modo in cui la serie avrebbe affrontato a distanza di anni gli eventi narrati nel fumetto capolavoro di Alan Moore.

Come se non fosse bastato lo stesso concept e l'ambientazione della serie a fugare ogni dubbio sulla fedeltà all'opera di Moore e sul certosino lavoro di espansione dell'Universo di Watchmen, nel quinto episodio c'è stato proprio un momento di rivelazione connesso sia agli eventi della trama sia all'attacco alieno del 1985 raccontato nel fumetto di Moore, a cui la serie si riaggancia direttamente.



Il Settimo Cavalleggeri, infatti, mostra la verità sull'Attacco di New York a Looking Glass, che vede un filmato rivolto al Presidente Robert Redford girato dall'Ozymandias di Jeremy Irons, dove svela il suo grande piano finora rimasto taciuto al mondo intero. Nel video si vede proprio l'attacco del calamaro gigante alla Grande Mela, e parlando con Collider Lindelof si è detto entusiasta di aver potuto inserire in quel modo la magnifica splash page del fumetto.



Dice l'autore: "Un super duper entusiasmante e incoraggiante. Prima ancora di girare il pilot della serie dicevo a tutti 'solo perché lo sappiate, ragazzi: stiamo inserendo il calamaro. Lo faremo proprio il 2 novembre 1985, quindi cominciamo a pensare a come mostrarlo'. Ho detto la stessa cosa ai ragazzi dei VFX prima che salissero a bordo del progetto. Doveva essere chiaro".



Continua: "Erano tutti entusiasti. Sapevamo che sarebbe avvenuto nell'intervallo tra il quinto e sesto episodio, così da dare un po' di tempo per digerirlo meglio agli spettatori. E Steph Green, che ha diretto l'episodio, era davvero felice di girare quella particolare scena, per altro girata magistralmente". Tutta la parte relativa all'incertezza del racconto dato dal governo in merito all'attacco si vive nell'episodio attraverso lo sguardo di Looking Glass, per altro quasi certo che proprio Ozymandias fosse responsabile di tutto.



Nell'episodio viene anche spiegato magnificamente il perché della maschera "riflesso" del Vigilante: "La domanda a quel punto era: chi sta ancora subendo il terrore per quei tragici eventi? Tim Blake Nelson si è sentito il canale perfetto per questa riflessione e rivelazione, perché concepito dall'idea di proteggersi da un ulteriore e possibile attacco con una maschera che gli copre l'intero volto, nascondendolo come sotto a una coperta per altro argentata, del colore della latta, notoriamente usata dai complottisti cinematografici e televisivi per schermare i loro pensieri. È così che ho pensato alla sua maschera".



Watchmen tornerà con il sesto episodio, "This Extraordinary Being", il prossimo 1° dicembre. E ve lo anticipiamo: è una delle ore televisive più importanti e belle dell'anno. Preparatevi a dovere. Qui un promo di Watchmen 1X06.