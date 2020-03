Damon Lindelof è un fan di Lube Man: 'Vorrei tornasse in Watchmen 2!'

Quasi un mese fa la HBO si era aperta una seconda stagione di Watchmen, alla quale Damon Lindelof ha più di una volta confermato di non essere interessato. Eppure, una cosa è certa: lo showrunner impazzisce per Lube Man!.

In una recente intervista promozionale del film The Hunt, il controverso progetto della Blumhouse Productions di cui ha scritto la sceneggiatura, ha dichiarato:

"Nessuno vuole rivedere Lube Man all'azione più di me... C'è solo bisogno della situazione e dell'idea giusta che valgano la pena di scomodarlo!"

Riuscire a mettere le mani su Watchmen 2 in un futuro prossimo sembra essere un'idea alquanto irrealizzabile e, senza un diretto coinvolgimento di Lindelof, sarà difficile raggiungere i livelli altissimi della prima stagione, soprattutto dopo che lo stesso ha rivelato di non aver mai pensato ad un seguito per la storia di Angela Abar/ Sister Night (Regina King) e Jonathan Osterman/ Dottor Manhattan (Yahya Abdul-Mateen II).

Dopo il finale di stagione la stessa HBO aveva rivelato di più sul misterioso vigilante, tanto oleoso quanto misterioso, e persino l'identità segreta di Lube Man: chissà che non venga approfondito il suo passato?