Damon Lindelof di Lost e Watchmen condivide i disegni a tema Coronavirus di Milo Manara

Il 2019 è stato un anno molto importante per Damon Lindelof, tornato sulla bocca di tutti grazie alla sua straordinari Watchmen della HBO e al suo lavoro di co-sceneggiatore dell'intrigante The Hunt di Craig Zobel, e ora costretto come tutti all'auto-isolamento è ancora più attivo di prima via social, dove condivide cose molto interessanti.

L'ultima delle tante, ad esempio, è un pezzo molto approfondito del The Washington Post dedicato alla terribile Pandemia di Coronavirus che sta flagellando gli Stati Uniti d'America, ormai epicentro dell'epidemia, lì ancora in fase esponenziale e con degli spaventosi numeri quotidiani. In tutto questo, l'arte e gli artisti contribuiscono come possono a diffondere notizie sane relative all'emergenza sanitaria globale, e proprio l'articolo del Washington Post rientra tra questi.



Cosa che rende ancor più di qualità la storia dedicata ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che mettono giornalmente a rischio le proprio vite per salvarne delle altre, già meritatamente descritti (un po' retoricamente, ma ci sta) "i veri eroi della pandemia", sono i disegni del grande Milo Manara, gli stessi che Lindelof ha condiviso via Instagram rimandando poi al pezzo linkato in bio.



E in didascalia ha scritto: "I veri eroi mascherati secondo il brillante artista del artista italiano del fumetto Milo Manara. Trovata l'intera storia nel link in bio, su gentile cortesia del The Washington Post".

Lasciamo a voi giudicare la bellezza o meno del lavoro di Manara.



A noi sembrano meravigliosi.