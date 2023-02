Damon Lindelof mette a confronto Lost e Twin Peaks: 'Soffrivano di problemi opposti'

Nel corso di una recente intervista, Damon Lindelof è tornato a parlare di una delle serie simbolo della sua carriera di showrunner, ovvero Lost. Lo sceneggiatore l'ha messa in relazione con una delle serie più enigmatiche di sempre e che ha avuto una pesante influenza sul suo lavoro, ovvero la mitica Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost.

Per riassumerla con parole semplici, le due serie avevano a che fare con problemi praticamente opposti. Secondo Lindelof, il motivo principale per cui Lost è rimasto abbastanza popolare per sei stagioni consecutive mentre Twin Peaks si è arenato dopo la prima dozzina di episodi, è che il successo di Lost non era realmente legato a una domanda specifica. La domanda "Che cos'è il mostro di fumo?" era altrettanto pressante di "Cosa sono quei numeri che Hurley continua a vedere?" o "Perché le donne non riescono a sopravvivere alla gravidanza sull'isola?".

È stato anche utile che queste domande non avessero risposte semplici. Le risposte hanno portato ad altre domande, mentre la rivelazione dell'assassino di Laura Palmer è sembrata una risoluzione piuttosto chiara. Come ha detto Lindelof:

"Nel momento in cui hanno rivelato chi ha ucciso Laura Palmer, non hanno gettato il seme di altri misteri avvincenti per tenere le persone ancorate allo show. Anche se io ero molto più interessato alla Loggia Nera e a tutte le follie che stavano accadendo intorno all'omicidio di Laura Palmer, per le persone che guardavano la serie solo per avere una risposta a quella domanda, non c'era davvero nulla che la seguisse".

Naturalmente, Lindelof ha chiarito che Twin Peaks è ancora la sua serie preferita in assoluto, e con Lost è riuscito a prendere ciò che funzionava di quella serie e a renderlo leggermente più appetibile per il pubblico generalista. I misteri di Lost erano molto meno surreali, il che significa che gli spettatori potevano aspettarsi risposte concrete a molti di essi. Twin Peaks, invece, era una serie che costringeva gli spettatori ad accettare fin da subito che alcune cose del suo universo non sarebbero mai state spiegate, nel bene e nel male.

E voi siete più affezionati alla narrazione di Lost o a quella più surreale di Twin Peaks?