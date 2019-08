Damon Lindelof rivela nuovi e interessanti dettagli su Watchmen

Anche se Alan Moore disconoscerà per l'ennesima volta questo adattamento, a Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) interessa esclusivamente cercare di cogliere il cuore dell'opera originale in questo sequel televisivo di Watchmen, nuova serie originale prodotta da HBO e tra le produzioni più attese dell'anno sul piccolo schermo.

Questo non significa mancare di rispetto a Moore o alla sua opera, come ha comunque voluto chiarire recentemente lo stesso Lindelof, che ha rivelato a TV Insider che nella serie verrà rispettato ogni evento accaduto nel fumetto originale. Spiega il creatore e showrunner: "Non sto ovviamente creando questo mondo da zero, ma sto semplicemente aggiungendo qualcosa a un universo già creato... Tutto ciò che posso fare è rimanere il più possibile fedele allo spirito di Watchmen e pregare che funzioni tutto per bene. Davo tutto a Watchmen ed è un onore avere la possibilità di ripagare ufficialmente questo debito".



Lindelof ha poi continuato spiegando di trattare questa storia come un "quasi sequel", aggiungendo che la storia dello show sarà ambientata dopo gli eventi del capolavoro di Moore e Dave Gibbons: "Tutto ciò che è accaduto in quella graphic novel è assolutamente canonico. È praticamente impossibile replicarne lo splendore, ma possiamo comunque provare a onorarlo provando a fare qualcosa di unico e originale. Lo stesso Watchmen ha celebrato l'eredità dei supereroi che lo hanno ispirato, per poi trollarli senza pietà. Ha infranto ogni regola di genere e ne ha inventata una completamente nuova nel mezzo del processo. Dire che è stato per me una grandissima ispirazione è davvero un eufemismo".



Per chi è infine non ha mai letto il fumetto originale (fatelo!), Lindelof ha un'ottima notizia: "Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, il pubblico sarà facilmente trascinato all'interno della storia senza la necessità di sapere nulla dell'opera originale. Una volta visto il primo episodio, i più curiosi in merito a certi riferimenti potrebbero googlare giusto Rorschach".



Watchmen sbarcherà su HBO a partire dal prossimo ottobre 2019.