Damon Lindelof rivela quanto tempo è trascorso tra le varie scene di Ozymandias

A tre episodio dalla sua conclusione, l'incredibile Watchmen di Damon Lindelof si può dire una sfida vinta sotto tutti i fronti, tanto fedele e rispettosa del materiale del capolavoro di Alan Moore quanto concettualmente pensata per essere una perfetta espansione-sequel della mastodontica opera a fumetti.

Nel quinto episodio di Watchmen (prima dello straordinario excursus di This Extraordinary Being), si è scoperto come Adrian Veidt / Ozymandias (Jeremy Irons) sia in realtà imprigionato per i suoi peccati su di una luna planetaria in qualche punto non precisato dello spazio, tenuto lì per anni. Ogni episodio andato finora in onda (escluso il sesto) ha mostrato qualche tassello in più della sua storia, ma sembra che lo svolgersi del suo percorso sia leggermente diverso da quello degli altri protagonisti.



Parlando infatti con Collider, proprio Lindelof ha spiegato che ogni porzione di episodio dedicata a Veidt si sussegue con un intervallo temporale di un anno, il che significa che nel corso di cinque episodi in cui abbiamo visto il vecchio Ozymandias sono trascorsi cinque anni. Spiega il creatore della serie: "Quello che stiamo imparando su Veidt è che esiste un solo episodio, il sesto, in cui non lo vediamo comparire nei nove totali. E che trascorre un anno da un episodio all'altro - lo capiamo dal festeggiamento dei compleanni. Riguardo a Ozymandias, ogni episodio si svolge in un nuovo anniversario trascorso all'Inferno".



Questo offre un po' di contesto anche alla crescita dei cloni creati da Veidt, uno sviluppo ora logico. Watchmen tornerà sul piccolo schermo il prossimo 1° dicembre. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo allo speciale dedicato alla società raccontata in Watchmen.