Damon Lindelof scherza sul vigilante ormai noto come 'Lube Man' in Watchmen

Con quattro episodi ormai all'attivo e il quinto in arrivo a fine settimana, l'ottima Watchmen di Damon Lindelof targata HBO ha mostrato vecchie glorie e personaggi nuovi di zecca in una racconto espansione e sequel della storia capolavoro a fumetti ideata da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons.

Come sappiamo, i vigilanti mascherati sono fuorilegge quasi quarant'anni e solo a Tulsa è permesso ai poliziotti di indossare le maschere in modo del tutto anonimo per operare in tranquillità, senza paura di eventuali ritorsioni come successo in passato. Durante l'ultimo episodio andato in onda, comunque, in una scena vediamo Angel Abar (Regina King) inseguire un nuovo vigilante molto particolare, che sul web stanno ormai tutti chiamando "Lube Man", l'uomo lubrificato.



In sostanza, durante un inseguimento, per sfuggire a Sister Night il mitico Lube Man si cosparge la tutina attillata argentea di olio e poi si getta nell'apertura di una fogna, scivolando senza attrito e scomparendo nel nulla. La cosa è piaciuto da impazzire ai fan che hanno cominciato subito a parlare del personaggio come di Lube Man, tanto da attirare l'attenzione di Lindelof che ha scritto via Instagram:



"Tutto quello che ho sempre desiderato nella vita era dare un senso alle ricerche della gente su Google per Lube Man".



Il quinto episodio della prima stagione di Watchmen andrà in onda sulla HBO il prossimo 17 novembre.