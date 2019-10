Damon Lindelof su Scorsese: 'Mi chiedo quanti film Marvel abbia visto'

La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Martin Scorsese sul valore artistico dei film Marvel sta interessando praticamente chiunque abbia a che fare con il mondo dei cinecomic, senza risparmiare neanche la serialità televisiva: l'ultimo a rispondere al celebre regista, ad esempio, è stato l'ideatore di Watchmen Damon Lindelof.

Lo storico produttore e sceneggiatore di Lost ha infatti criticato duramente le posizioni di Scorsese, asserendo che si tratti a parer suo di un'opinione dettata da cattiva informazione e poca preparazione sull'argomento.

"I film Marvel stanno cominciando ad esplorare un nuovo territorio, ad essere provocatori ed interessanti. Logan o Black Panther sono molto vicini alla mia idea di cinema, e mettere tutti i film Marvel nella stessa categoria non mi sembra giusto. Sarei curiosi di sapere [Scorsese] quanti film Marvel abbia guardato. Penso ci debba essere spazio per il cinema d'intrattenimento così come per il cinema indipendente" ha dichiarato Lindelof, che ha poi specificato di non considerare Watchmen una serie che corra il rischio di essere sottovalutata: "Watchmen è sempre stato letteratura. Non sono l'unica persona a pensarla in questo modo".

Lindelof ha recentemente spiegato anche che Watchmen sarà una serie autoconclusiva. La serie sequel del romanzo di Alan Moore, intanto, sta già riscuotendo ottime recensioni da parte della critica.