Damon Lindelof spiega l'assenza di Gufo Notturno dal suo Watchmen

Dopo la conclusione dello show possiamo affermare senza ombra di dubbio che Watchmen sia stato uno dei grandi eventi televisivi di quest'anno: la serie di Damon Lindelof ha fatto centro, raccogliendo pochissime critiche e tanti, meritati elogi nonostante qualche assenza abbastanza pesante.

La principale curiosità, quando si era ancora fermi ai nastri di partenza, era infatti capire come e quando i protagonisti storici della graphic novel di Alan Moore sarebbero stati inseriti nello show e integrati con i nuovi personaggi.

I nove episodi dello show HBO hanno risposto in maniera decisamente soddisfacente al quesito, eccezion fatta per un personaggio: che fine ha fatto Gufo Notturno? Certo, i riferimenti a Dreiberg non sono mancati, ma sono in molti a chiedersi il motivo dell'esclusione del personaggio.

A rispondere è stato lo showrunner Damon Lindelof: "Uno dei problemi che abbiamo cercato di risolvere era quello relativo alla proporzione tra vecchio e nuovo. E sentivo fortemente che Laurie dovesse far parte dello show. Sentivo fortemente che Manhattan dovesse far parte dello show, e sentivo fortemente che Adrian Veidt dovesse far parte dello show. Sembrava quindi che, se avessimo aggiunto anche Dan, l'ago della bilancia avrebbe puntato un po' troppo verso i vecchi personaggi e troppo poco verso i nuovi. Abbiamo anche discusso più volte di eventuali modi per farlo apparire".

Questioni di equilibrio, dunque: nonostante il dispiacere per non aver visto questa nuova versione di uno dei protagonisti principali del romanzo, il risultato finale non può non farci comprendere le ragioni di Lindelof. I fan, intanto, stanno letteralmente impazzendo per il season finale di Watchmen, che ha svelato un dettaglio importantissimo su Ozymandias.