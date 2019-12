Damon Lindelof spiega qual è il suo unico rimpianto nella prima stagione di Watchmen

La prima (e per ora unica) stagione di Watchmen è uno dei prodotti seriali più acclamati di questo 2019 e anche il creatore e showrunner Damon Lindelof si è detto soddisfatto di come sono andate le cose, eppure c'è qualcosa che avrebbe potuto far meglio e ne ha parlato in una intervista in cui ha spiegato il suo unico rimpianto.

Lindelof ha raccontato che avrebbe voluto mostrare un po' di più del personaggio di Lady Trieu (Hong Chau) e darle una caratterizzazione più profonda: "se ho un rimpianto, è quello di non aver caratterizzato Lady Trieu su schermo nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto in fase di scrittura", ha raccontato l'autore a Collider, "soprattutto, secondo il mio parere, a causa della grandezza della performance di Hong. Penso che sia stata fantastica". L'infanzia del personaggio, infatti, era stata discusso molto a fondo, ma poi tutta la storia su come è diventata una donna potentissima e dai mezzi illimitati è stata "accorciata tra ciò che Bian dice ad Angela (Regina King) e ciò che Lady Trieu dice ad Angela, nel settimo episodio".



Cosa ne pensate di Lady Trieu? Avreste voluto un maggiore approfondimento del suo passato?



Ora che è andato in onda il finale di Watchmen, Lindelof ha discusso vari dettagli delle decisioni prese in fase creative, inclusa l'assenza di Gufo Notturno. Per maggiori informazioni sullo show targato HBO, vi rimandiamo alla nostra recensione di Watchmen.