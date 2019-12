Damon Lindelof di Watchmen rivela le sue idee per una film su Batman

È appena andato in onda il finale di Watchmen, serie TV di HBO ambientata nel mondo creato da Alan Moore, ma lo showrunner Damon Lindelof fa già parlare di sé grazie a queste sue dichiarazioni riguardo un suo eventuale coinvolgimento in un film di Batman.

In particolare sarebbe interessato alla storia di "Dark Knight Returns", anche se il suo non sarebbe un adattamento fedele al 100%: "Non vorrei fare un adattamento perché dovrebbe essere uguale a qualcosa che Frank Miller ha già fatto in modo perfetto. Se volessi crearlo però ci sarebbe, ovviamente Superman, ma la cosa che l'ha reso rivoluzionario è stata la sua originarietà. Dovrei seguire le sue orme e ne sarei terrorizzato, inoltre io sono una persona a cui piace molto di più improvvisarci sopra".

I suoi piani sarebbero quindi: "Credo che sarebbe molto interessante mettere in mezzo qualcuno che ha già interpretato Batman come Michael Keaton o Christian Bale tra 25 anni e girare Dark Knight con loro. Sarebbe molto interessante chiamare qualcuno che ha già interpretato Batman da giovane".

Dopo aver visto il suo lavoro con una delle opere più famose dei fumetti DC siamo curiosi di scoprire se questo originale adattamento della storia di Batman andrà mai avanti. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del penultimo episodio di Watchmen.