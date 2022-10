Tutto in famiglia, Damon Wayans e Damon Wayans Jr faranno una sit-com padre-figlio per CBS

Come riportato da Deadline, Damon Wayans e Damon Wayans Jr. - padre e figlio nella vita - interpreteranno appunto padre e figlio in una nuova sit-com in sviluppo alla CBS. La serie sarà co-scritta da Wayans insieme a Kevin Hench (Last Man Standing). Il duo di attori aveva già interpretato più volte la parte di padre e figlio sullo schermo.

Nel corso della sit-com, attualmente senza un titolo ufficiale, Wayans senior interpreterà un famoso conduttore di programmi radiofonici divorziato, noto come "Poppa", che si ripromette di rendere un adulto dignitoso il figlio (Wayans Jr.), che si sta avvicinando rapidamente ai 40 anni. Per quel che vale, si dice che il personaggio di Wayans Jr. abbia tutto il fascino del padre "ma nemmeno un briciolo della sua grinta".

Wayans, Hench e Wayans Jr. producono lo show a livello esecutivo. I CBS Studios, dove la Two Shakes Entertainment di Wayans Jr. ha sede sin dal suo lancio, sono a capo della produzione.

Questo segna il ritorno di Wayans alle comedy da network dopo aver co-creato, prodotto esecutivamente e interpretato My Wife and Kids (in Italia uscita col titolo Tutto in famiglia), andato in onda sulla ABC per cinque stagioni dal 2001 al 2005. È in questo show multicamera che suo figlio Wayans Jr. ha fatto il suo debutto nella recitazione televisiva con un importante ruolo ricorrente. Ha poi recitato nelle commedie a telecamera singola Happy Endings e New Girl, prima di essere il protagonista della sitcom multicamera della CBS Happy Together.

Quest'ultima sitcom della CBS è durata una stagione, ma ha dato ai fan un assaggio di come sarebbe stata la dinamica padre-figlio dei Wayans sullo schermo, quando Wayans ha interpretato il padre di Wayans Jr. in un episodio intitolato "Tale padre, tale figlio". Happy Endings è stata cancellata dopo la terza stagione.

Wayans Jr., che ha partecipato anche alla commedia di sketch del padre, The Underground, è stato visto di recente nei film Supercool, Cherry and Barb e Star Go to Vista Del Mar. Ha recentemente terminato la serie Players di Netflix ed è produttore esecutivo della prossima serie drammatica Glamorous.

Wayans è stato candidato a quattro Emmy e ha co-creato e interpretato l'iconica serie di sketch In Living Color. Recentemente ha interpretato il ruolo di Roger Murtaugh nella serie Fox Lethal Weapon (remake televisivo di Arma Letale) e prossimamente reciterà accanto a Pam Grier nel thriller noir Cinnamon di Tubi. Fox ha cancellato Lethal Weapon dopo tre stagioni.