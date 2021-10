Dan Brown - Il simbolo perduto: a novembre su Sky la serie tv prequel su Robert Langdon!

Dall’omonimo bestseller di Dan Brown, edito da Mondadori e in uscita in libreria in una nuovissima edizione tie-in, arriva su Sky e in streaming su NOW Dan Brown - Il simbolo perduto, una serie tv sulle prime avventure di un giovane Robert Langdon.

Composta da dieci 10 episodi, distribuiti attraverso due nuove puntate a settimana ogni lunedì, la serie racconta le origini dell’iconico professore di simbologia religiosa dell’università di Harvard, interpretato sul grande schermo da Tom Hanks e qui coinvolto in una serie di enigmi mortali che dovrà risolvere per salvare il suo mentore, misteriosamente scomparso, e sventare un’agghiacciante cospirazione globale.

Ashley Zukerman (Succession, A Teacher, la trilogia Fear Street) interpreta un giovane Robert Langdon, professore di storia dell’arte di Harvard esperto in simbologia religiosa che si ritrova improvvisamente coinvolto in una serie di enigmi quando il suo mentore, Peter Solomon (Eddie Izzard - Hannibal, United States of Tara, Victoria & Abdul), scompare misteriosamente: la CIA, che è sicura che dietro questo misterioso rapimento ci sia qualcosa di grosso, lo convince a entrare a far parte di una task force incaricata di fare luce su una serie di fatti che a tutti gli effetti sono i pezzi di un puzzle alquanto complesso. Robert si ritrova così coinvolto in qualcosa di molto pericoloso, una cospirazione potenzialmente letale: armato ‘solo’ della sua conoscenza della Storia, dei simboli e delle lingue morte, si mette alla ricerca dello sfuggente e misterioso Simbolo Perduto.

Nel cast Valorie Curry (The Following, House of Lies) è Katherine Solomon, la figlia di Peter, con cui Robert si lancerà in una corsa contro il tempo; Sumalee Montano (How To Get Away With Murder, This Is Us, Scandal) è Inoue Sato, un’agente della CIA che si occupa di sicurezza; Rick Gonzalez (Arrow, Legends of Tomorrow, Reaper) è Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio; Beau Knapp (Seven Seconds, The Good Lord Bird, American Skin) è Mal'akh, una misteriosa figura che spinge Robert a mettersi alla ricerca di qualcosa che lo aiuterà a scoprire che fine ha fatto Peter.

Dan Brown - Il Simbolo Perduto vede Dan Trachtenberg alla regia del primo episodio della serie. L'avventura comincia dall’8 novembre tutti i lunedì alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW. Per altri approfondimenti, scoprite un aneddoto su Il codice Da Vinci raccontato da Paul Bettany.