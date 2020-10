Dan Brown: ecco la storia dell'autore de Il Codice da Vinci

Tutti noi conosciamo Dan Brown, il celebre scrittore che ha fatto molto scalpore negli anni scorsi, riaccendendo il dibattito sull'attendibilità delle verità contenute nei vangeli apocrifi. In pochi però conoscono la storia della sua vita.

L'autore è nato nel sud del New Hampshire, a Exeter dove ha compiuto vari studi in diversi settori, tentando di sfondare nel mondo della musica ma, lo scarso successo ottenuto negli Stati Uniti lo ha portato ad intraprendere la carriera di docente universitario proprio come suo padre.

Negli anni in cui Dan Brown ha insegnato, ha tentato di approfondire le sue conoscenze nel campo della Storia dell'Arte, interessandosi sempre più ai misteri e agli intrighi di questo mondo tanto complesso la cui figura più emblematica è sicuramente Leonardo Da Vinci.

Nel 1998 ha pubblicato il suo primo libro, Digital Fortress, e poi negli anni successivi si è dedicato alla stesura di Angeli e Demoni, il primo romanzo in cui affronta il complesso rapporto tra fede e scienza, che sarà poi il tema ricorrente delle sue opere successive.

Con la pubblicazione nel 2003 de Il Codice Da Vinci, Dan Brown diventa un vero e proprio caso mediatico ed editoriale, suscitandosi le inimicizie di molti studiosi e soprattutto quelle del mondo cattolico. Nel suo libro che ha venduto milioni di copie in giro per il mondo, l'autore sostiene la tesi secondo cui Gesù avrebbe sposato Maria Maddalena e avrebbe avuto dei figli da lei.

Dan Brown è divenuto ancor più celebre grazie alla trasposizione cinematografica de Il Codice da Vinci con Tom Hanks e ai film successivi sempre incentrati sulla figura di Robert Lagdon come Angeli e Demoni e Inferno.