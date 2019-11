Dan Fogelman sul destino di alcuni personaggi nella quarta stagione di This Is Us

Il boss dei boss sul set di This Is Us, Dan Fogelman, ha parlato della sorte di alcuni personaggi della serie in una recente intervista, anticipando alcuni preoccupanti sviluppi.

This Is Us è noto per farci spesso versare una quantità di lacrime abbastanza considerevole, ma se ci basiamo sui commenti di Dan Fogelman (creatore, showrunner, produttore e sceneggiatore della acclamata serie di NBC) riguardo al destino di alcuni dei personaggi principali della serie, forse il peggio non è ancora arrivato.

Parlando della demenza senile di Rebecca (Mandy Moore), avrebbe infatti affermato: "Credo che solo qualcuno dal cuore di pietra non si preoccuperebbe almeno un po' dopo aver visto l'episodio in questione".

E continua: "Succedono parecchie cose qui e, ovviamente, è preoccupante".

Randall, a.k.a. Sterling K. Brown, invece, avrà parecchio da fare in un episodio speciale nell'ultima parte della stagione: "Randall avrà una seconda parte di stagione monumentale, con un paio di episodi a lui dedicati, in cui esploreremo i meandri della sua mente".



Inoltre, per Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan) sarà un anno impegnativo, pieno di sfide, mentre gli spettatori avranno modo di scoprire di più sull'allontanamento futuro di Randall e Kevin (Justin Hartley).

In precedenza, i produttori si erano espressi sui colpi di scena della quarta stagione, che tornerà il 14 gennaio con il decimo episodio.