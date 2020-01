Dan Harmon, co-creatore di Rick e Morty, lascia tutto per dedicarsi alla serie Netflix

La notizia ci è appena giunta e lascia uno strano sapore in bocca, simile da quello di molti episodi di Rick e Morty, del resto cosa aspettarci dal co-creatore della serie Dan Harmon? L'ideatore ha infatti detto addio alla sua stessa casa di produzione e tra le probabili ragioni ci sarebbe la dedizione (anima e corpo) alla serie Netflix.

A dare l'ufficialità della notizia il magazine Collider grazie ad una fonte vicina ad Harmon:

"Dan si è allontanato dalle Starburns Industries qualche tempo fa per concentrare il suo tempo e le sue energie unicamente su Rick e Morty".

Sebbene la notizia sia stata resa pubblica poche ora fa, non si è ancora certi di quando Harmon abbia effettivamente abbia tagliato i ponti con i soci Dino Stamatopoulos, Joe Russo II, James Fino e Duke Johnson, con i quali fondò la Starburns nel 2010.

Un primo sentore della frattura si era avvertito quattro settimane fa, quando l'ideatore ha interrotto improvvisamente il suo podcast settimanale intitolato Harmontown e distribuito dalla stessa casa di produzione.

Come suggerito da molti, a dettare la controversa scelta sarebbe la necessità di dedicare più tempo alla serie prodotta in collaborazione con Adult Swim, che proprio nel 2018 si è vista commissionare ben 70 nuovi episodi in seguito all'epocale successo tra il pubblico.

Passate dal profilo Instagram di Harmon per seguire tutti gli istanti dello schizofrenico processo creativo dello show, che potete trovare per intero su Netflix, mentre per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione della prima metà di Rick e Morty 4.