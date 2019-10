Dan Lin di IT produrrà la serie live-action di Avatar: The Last Airbender per Netflix

Le ultime notizie ufficiali relative alla serie live-action dedicata ad Avatar: The Last Airbender risalgono allo scorso settembre 2018, quando Netflix annunciava il progetto tratto dall'omonima serie animata, e adesso arrivano buone nuove grazie a Discussing Films, che ha saputo che Dan Lin produrrà la serie.

Lin ha all'attivo una serie di importanti successi cinematografici come i due capitoli di IT, Sherlock Holmes, Aladdin o The LEGO Movie, mentre per quanto riguarda la televisione la sua Lin Productions ha sviluppato show quali Forever, Arma Letale e Unkitty.



Avatar: The Last Airbender è una delle serie in Japanimation più apprezzate della Nikelodeon, che adesso Netflix tenterà di rilanciare in live-action in una trasposizione televisiva totalmente reimmaginata. Secondo quanto riportato dall'account See What's Next della compagnia via Twitter, infatti, l'azienda starebbe sviluppando questo progetto.



A confermare la cosa è anche arrivato il comunicato stampa ufficiale, che informa che i creatori originali della serie, Michael Dante DiMartino e Brian Konietzko, sono a bordo del progetto come sceneggiatori, così da portare all'intero di questa nuova visione lo stile che ha reso unica la loro creature animata.



Al momento la serie live-action di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non si conoscono ulteriori dettagli, ma siamo certi che l'annuncio di un nuovo adattamento farà felici molti appassionati.