Dan Stevens afferma che alcuni X-Men potrebbero apparire in futuro su Legion

La serie TV Legion è tornata con la sua seconda stagione, e David Haller è tornato quindi sotto i riflettori. Potrebbe essere raggiunto da altri importanti personaggi degli X-Men? Dan Stevens, interprete principale della serie, ha risposto a questa domanda.

La star di Legion Dan Stevens è stata ospite di Larry King Now e dopo aver confermato che non ci sono piani -almeno non tra quelli di cui è a conoscenza- perché David Haller compaia in X-Men: Dark Phoenix o in uno degli altri film degli X-Men in uscita, ha lasciato spazio alla possibilità che alcuni personaggi di X-Men, in particolare il padre di David, appaiano su Legion. "Questa è una buona domanda", ha detto Stevens. "Probabilmente è una domanda per alcuni dirigenti della Fox piuttosto che per me. C'è sicuramente spazio per questo. Ancora una volta, nell'universo di X-Men, David Haller è il figlio bastardo del Professor X, Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart e James McAvoy nei film. Si è fatto riferito a lui in tutte le stagioni, e ci sono concrete probabilità che lui possa presentarsi."

A Stevens è stato anche chiesto come sia il fandom degli X-Men e se trova i fan particolarmente rabbiosi. "Possono esserlo, possono esserlo", ha detto. "E penso che le persone che sanno chi è Legione e quale spazio occupi in quell'universo siano molto eccitate per il fatto che sia stato adattato, perché, come dico, occupa questo angolo molto magico e caotico di quell'universo e ha una moltitudine di abilità e il paesaggio dell'universo X-Men cambia davvero quando arriva in città. Non è un ragazzo che ha solo la capacità di far volare qualcosa con la sua mano. È tutto un mondo di cose, quindi le possibilità sono davvero infinite e bizzarre." Potete trovare l'intervista in apertura della news.

Sebbene il Professor X non sia stato menzionato per nome su Legion, la sua presenza -o meglio, la sua assenza- è stata fortemente sentita nella prima stagione dello show. Il Professor X aveva già combattuto contro Amahl Farouk, il Re Ombra. Dopo aver sconfitto Farouk sul Piano Astrale, il corpo del Re Ombra fu nascosto. Ora, Farouk ha preso il controllo di Oliver Bird ed è alla ricerca del suo corpo originale. Se lo troverà, diventerà più potente che mai.

Legion va in onda il Martedì alle su FX.