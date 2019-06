Dan Stevens non ha dubbi: 'Legion avrebbe potuto combattere Thanos nel MCU'

Andrà in onda su FX a partire dal prossimo 24 giugno la terza e attesissima stagione di Legion, serie Marvel creata dal geniale Noah Hawley (Fargo), e in fase promozionale il protagonista Dan Stevens ha avuto modo di parlare con Variety dei poteri del suo David Haller, che a suo avviso avrebbero potuto competere con Thanos nel MCU.

Ne è proprio convinto: Legione avrebbe causato un bel po' di danni se fosse sbarcato nel Marvel Cinematic Universe (e potrebbe in futuro, visto il ritorno dei diritti in mano alla Disney). Dice Stevens: "Legione avrebbe devastato tutto con i suoi poteri telepatici. Probabilmente avrebbe affrontato e sconfitto anche Thanos". Continuando, l'attore ha poi spiegato che non avrebbe rifiutato un apparizione nel MCU, se gli fosse stata offerta: "Legion occupa un angolo molto particolare dell'Universo Marvel. Difficilmente immaginavo di precipitarmi in quell'arena, insomma, ma un cameo non avrebbe fatto male a nessuno".



Legion 3 sarà anche l'ultima stagione dell'apprezzata serie FX, e Stevens dichiara: "Sono stati tre anni davvero creativi che mi hanno molto ispirato, anche grazie a un gruppo di persone unicamente squisite e strane unite insieme per fare qualcosa di tanto singolare, divertente e spudoratamente psichedelico. Spero che l'ultima stagione riesca a solleticare ancora una volta il cuore dei fan".



Sul red carpet dell'anteprima della serie a Los Angeles, Variety ha incontrato anche Noah Hawley, che ha ammesso che le riprese dell'ultima stagione sono state davvero agrodolci, nonostante fosse da sempre in programma una conclusione con la terza stagione (ma Legion potrebbe ritornare in futuro). Dice il creatore: "Quando fai qualcosa che ami, è difficile dirgli addio. Le persone sono elettrizzate per l'atterraggio dell'areo ma al contempo dispiaciute di scendere. Il nostro aereo atterra sottosopra, ma non penso che nessuno si aspetterebbe niente di diverso da noi".



Tra nove giorni, inizierà il grande finale.