Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane, dirigerà il primo episodio di The Boys

Il noto portale americano Deadline ha annunciato che Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane, è stato ingaggiato per dirigere il primo episodio di The Boys, adattamento televisivo dell'omonima serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Seth Rogen ed Evan Goldberg, produttori esecutivi dello show, hanno così commentato l'annuncio: "Dan è un grande fan del fumetto come noi e siamo entusiasti del fatto che possa mettere a disposizione di questo progetto le sue abilità e la sua esperienza".

Oltre a 10 Cloverfield Lane, pellicola di fantascienza uscita nel 2016 ed appartenente al celebre franchise, Dan ha anche diretto Playtest, secondo episodio della terza stagione di Black Mirror.

La storia del fumetto è incentrata su un gruppo di ragazzi il cui compito sarà quello di tenere sottocchio il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo laddove questi perdano il controllo delle loro azioni. In un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati alla fama, al potere e al sesso, i The Boys rappresentano un manipolo di umani investiti dell’autorità di riportare in ordine i non umani con indosso un mantello.

Di recente è stato annunciato che Karl Urban, il cui ultimo ruolo in tv risale al drama sci-fi Almost Human, interpreterà Billy Butcher, descritto come un personaggio misterioso e brutale con un’agenda personale e segreta.

The Boys debutterà in una data non ancora precisata del 2019 su Amazon Prime Video.