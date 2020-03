Danai Gurira non esclude un ritorno di Michonne nei film di The Walking Dead

La tredicesima puntata di The Walking Dead 10 ha visto, tra le altre cose, l'ultima apparizione della Michonne di Danai Gurira nella serie principale, e in risposta alle molte speculazioni sul suo possibile ritorno nel franchise AMC è ora arrivata un'apertura anche da parte dell'attrice.

"Come fai a rendere Michonne così vulnerabile? La risposta è che devi drogarla pesantemente. Non avevo mai sentito della 'Jimson weed'. Poi ho fatto una ricerca e ho letto alcune storia di persone che l'hanno assunta e ho pensato, 'Wow, quello ciò che mostriamo è molto delicato" ha detto la Gurira sugli eventi di The Walking Dead 10x13. "Gli sceneggiatori hanno ideato l'intera struttura. Angela Kang me ne ha parlato e poi mi ha lasciato generosamente collaborare con lei per alcuni aspetti."

Per quanto riguarda una futura apparizione di Michonne nei film di The Walking Dead, di cui ricordiamo è in lavorazione una pellicola incentrata su Rick Grimes (Andrew Lincoln), l'attrice ha aperto a questa possibilità con un semplice "Vedremo".

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il personaggio sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo episodio dello show andrà in onda su Fox il prossimo 30 marzo: qui potete trovare il promo di The Walking Dead 10x14.