Per Danai Gurira lasciare The Walking Dead 'è stato straziante'

I fan di The Walking Dead sanno da tempo che nel corso della decima stagione della serie dovranno dire addio a Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira. Ne ha parlato per prima la stessa attrice, già a luglio al Comic Con di San Diego. Ora, però, il momento sta davvero per arrivare, e non sarà facile superarlo.

Intervistata da Entertainment Weekly, Danai Gurira ha definito "straziante" abbandonare l'apocalisse zombie. "A tutti quelli là fuori che hanno mostrato amore e sostegno a The Walking Dead nel corso degli anni, voglio solo esprimere così tanto amore e supporto" ha dichiarato. "Lasciare lo showè stato una cosa straziante, perché è una famiglia così bella, sia quando condividiamo con il mondo che quando stiamo insieme."

Per l'attrice, interpretare Michonne "è stata una delle più grandi benedizioni della mia vita, e ho imparato tanto da lei, sono cresciuta con lei e ho adorato le sfide che mi ha fatto affrontare e le straordinarie relazioni che ho potuto instaurare con lei e attraverso di lei."

Danai Gurira ha fatto alcune apparizioni sporadiche nel corso della decima stagione di The Walking Dead, in 4 degli 11 episodi andati in onda finora, e comparirà ancora nell'episodio 13, intitolato What We Become, che segnerà il suo commiato.

Non sarà solo Michonne a mancare a Gurira, ma anche "la sua katana, e il divertimento di questi anni meravigliosi. Non potrei esprimere più amore per il fantastico cast e la troupe con cui sono diventato familiare. E anche per tutti voi. Quindi devo solo dire grazie e arrivederci a Michonne."

L'ultimo episodio di The Walking Dead potrebbe aver svelato un indizio sul futuro di Ezekiel, e negli ultimi giorni Norman Reedus ha raccontato le sue paure.