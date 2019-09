Danai Gurira saluta The Walking Dead 10, ecco il regalo speciale di Norman Reedus

The Walking Dead sta per perdere un altro membro della sua famiglia, dato che Danai Gurira, l'attrice che interpreta Michonne dalla terza stagione dello show, ha deciso di lasciare la serie, come già avevano fatto Andrew Lincoln (che girerà un film su Rick Grimes) e Lauren Cohan, ad esempio.

Non è chiaro quale sorte subirà il personaggio, e se la produzione ha intenzione di lasciarla ancora in vita per lasciare una porta aperta in futuro per un eventuale ritorno, ma ciò che è certo è che l'attrice ha finito di girare le sue scene, e durante l'ultimo giorno la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha raccontato di una sorpresa architettata per lei da Norman Reedus.

Anche il personaggio di Daryl Dixon fa infatti parte della serie da tanti anni, e tra i due attori si è instaurato un ottimo rapporto, così Reedus ha cercato un modo speciale per salutare Gurira: "Norman ha organizzato davvero qualcosa di bellissimo per lei. Abbiamo piazzato i fuochi d'artificio, e lei ha fatto davvero uno splendido lavoro, così intenso e fantastico come sempre. E c'era tantissimo rispetto ed affetto da parte del cast e dello staff, ed è stato davvero toccante".

Kang si è poi sbottonata anche per quanto riguarda la prossima stagione dello show: "Noi siamo ispirati anche dal cast che abbiamo, e poi iniziamo dall'essere fan dello show prima di scrivere, e ci chiediamo "Ok, cosa possiamo fare di figo con questi personaggi? In che direzioni possiamo portarli, che non si siano mai viste prima?", e poi ci tuffiamo nella scrittura. Volevamo che questa fosse una stagione eccitante e spaventosa, con tanti riferimenti all'horror classico che speriamo la gente apprezzerà, ed è stato davvero divertente lavorarci."

E voi, cosa vi aspettate dalla nuova stagione di The Walking Dead?