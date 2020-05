Danai Gurira: la star di The Walking Dead in quarantena tra sensibilizzazione e iniziative

Danai Gurira, nota per aver interpretato Michonne nella serie televisiva The Walking Dead e Okoye nel Marvel Cinematic Universe, è un'attrice molto apprezzata dai fan per i suoi personaggi grintosi e carismatici: ma come sta affrontando la quarantena?

Danai Gurira ha lasciato il ruolo di Michonne, ed è rimasta in stand-by (come tutti) nell'attesa che l'emergenza coronavirus si affievolisca. Ha comunque sfruttato questo tempo per sensibilizzare i suoi fan attraverso i social: lo scorso 7 aprile, ha pubblicato un'immagine su Instagram per ringraziare tutti coloro che stanno affrontando in prima linea la pandemia, come i medici e gli infermieri, ma anche chi ha continuato la propria attività nonostante la minaccia, come i negozi di alimentari.

In particolare, con un post caricato il 16 aprile, si è soffermata sulle infermiere che "rischiano le loro vite al fronte di questa battaglia". Il 28 aprile, sempre su Instagram, ha invece voluto commemorare la battaglia finale di Avengers: Endgame, a un anno esatto dal debutto del film nelle sale cinematografiche. La pellicola ha chiuso un ciclo nel MCU, grazie allo scontro definitivo tra i Vendicatori e Thanos.

Danai Gurira ricorda inoltre ai suoi fan di non sottovalutare le violenze domestiche, aumentate considerevolmente in questo periodo di quarantena. L'attrice, con un post pubblicato il 7 maggio, annuncia di essersi unita al movimento #TogetherForHer, al fine di fornire fondi e risorse alle violenze domestiche accertate in tutto il mondo.

Infine, in occasione della Festa della Mamma, dedica una foto alla donna che le ha dato la vita, Josephine Gurira, accompagnandola con una splendida dedica.

A proposito della quarantena e dell'emergenza coronavirus, la Tokyo de La casa di carta Ursula Corbero ha invitato i fan a resistere in un emozionante video pubblicato su Instagram.

Úrsula Corberó ha invitato i fan a resistere in un emozionante videoÚrsula Corberó ha invitato i fan a resistere in un emozionante video