Danai Gurira sull'addio di Michonne in The Walking Dead 10: 'È davvero soddisfacente'

Stando a un'ultima intervista rilasciata ai microfoni di MTV, la star Danai Gurira, interprete di Michonne, è "molto soddisfatta" della prossima decima stagione di The Walking Dead, serie a cui dirà addio proprio nel corso dei nuovi episodi che a suo avviso è "molto più grande e sofisticata delle sue singole parti".

Rivela l'attrice: "C'è una quantità incredibile di lavoro che la showrunner Angela Kang svolge quotidianamente con il suo team, così da farti arrivare al cuore della storia ed esserne partecipe. È davvero fantastico. Mi sono sentita in grado di collaborare attivamente e riflettere sulla capacità di creare anche una struttura più grande relativa all'addio di Michonne alla serie. Ho percepito una particolare cura per il mio personaggio e mi sono sentita davvero onorata. Sono riusciti a mettermi davvero alla prova come attrice, come narratrice, ed era proprio quello che volevo, andarmene con ogni energia esaurita".



Durante il San Diego Comic-Con 2019 è stato anche diffuso online il primo trailer ufficiale di The Walking Dead 10, che ha confermato ufficialmente il ritorno della serie sulla AMC per il prossimo 6 ottobre. Quanto state aspettando i nuovi episodi della serie? Curiosi di scoprire come Michonne saluterà la show?



