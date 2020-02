Danai Gurira di The Walking Dead sigla un accordo di due anni con ABC Studios

L'attrice Danai Gurira, da anni interprete del celebre personaggio di Michonne in The Walking Dead, ha siglato un accordo dalla durata di due anni con ABC Studios e si occuperà di scrivere, produrre e sviluppare nuovi progetti.

Attualmente l'attrice è presente all'interno della decima stagione della storica serie horror di AMC, ma Gurira non comparirà più nell'immediato futuro in altre stagione dopo che ha annunciato il suo addio a The Walking Dead.

Queste sono le sue dichiarazioni a proposito dell'accordo siglato con ABC Studios:

"Sono così elettrizzata all'idea di poter lavorare insieme a Jonnie e il suo gruppo stellare di ABC Studios. Il loro impegno per la prospettiva femminile si allinea con i miei obiettivi di narratrice. Sono entusiasta di poter far emergere voci inascoltate e portare alla luce storie caratterizzate da temi universali mentre allo stesso tempo infrangono le barriere e portano nuovi volti, voci e tendenze sullo schermo".

Jonnie Davis, presidente di ABC Studios, ha espresso così il proprio entusiasmo per l'accordo con Gurira:

"Dallo Zimbawe al Wakanda a Broadway, non c'è nessuno come Danai Gurira. I suoi talenti e la grandezza delle sue capacità sono semplicemente sorprendenti. Siamo felicissimi che lei abbia scelto di rendere ABC Studios la sua prossima casa in esclusiva".

Oltre a The Walking Dead, l'attrice è apparsa anche nel film campione d'incassi Black Panther (2017) ed è produttrice esecutiva e showrunner della serie Americanah in arrivo su HBO Max.