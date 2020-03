Danay Garcia di Fear the Walking Dead paragona il Coronavirus alla serie tv

La star di Fear the Walking Dead Danay Garcia afferma di vedere alcuni parallelismi tra l'apocalisse che il suo personaggio, Luciana, ha vissuto nella serie zombie targata AMC e ciò che sta accadendo nel mondo reale, dove la pandemia di Coronavirus continua a diffondersi costringendo la gente alla quarantena.

"Mi sono ritrovata a pensarci e mi sono spaventata" ha raccontato recentemente l'attrice a PageSix. "È questo folle isolamento che ti fa sentire come se fossi nello spettacolo, perché ovunque vai le cose sono abbandonate. E in un certo senso, in questo momento, stiamo vivendo - siamo praticamente sperimentando questo isolamento."

Negli Stati Uniti come in Europa, in questi giorni le persone sono invitate a stare a casa il più possibile, limitando le uscite allo stretto indispensabile. Moltissime attività sono chiuse e le strade e i negozi sono deserti. "Vai in isolamento per non essere contagiato da questo virus" ha continuato Danay Garcia. "In Fear the Walking Dead, almeno sai da cosa non vuoi essere infettato: dagli zombie, giusto? I camminatori. Ma il nostro mondo è così astratto. Non vedi le persone infette. Non sembrano infette guardandole. Sembrano normali, non ci sono segni. Quindi penso che sia un po' inquietante."

C'è in tutto questo un aspetto positivo che può emergere da questa crisi? Danay Garcia la pensa così: "L'unica cosa che l'apocalisse - la nostra in questo momento e quella dello show - hanno in comune è che dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro. Dobbiamo farlo davvero. Ed è l'unico modo per sopravvivere davvero a tutto. E se dobbiamo restare nelle nostre case l'uno per l'altro, questa è la cosa migliore che possiamo fare [...] Uniti siamo davvero più forti da battere."

Come per molte altre produzioni, il diffondersi del COVID-19 ha fermato anche le riprese di Fear The Walking Dead. La sesta stagione dello spin-off potrebbe avere un crossover con The Walking Dead.