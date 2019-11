Dane DeHaan si unisce al cast della mini-serie La storia di Lisey

Si è arricchito di un nuovo interprete il cast della mini-serie La storia di Lisey, tratta dal romanzo di Stephen King e prevista su Apple TV. Anche Dane DeHaan reciterà insieme ad artisti del calibro di Julianne Moore. La conferma arriva da Deadline. Lo show è scritto da Stephen King, che vi partecipa anche come produttore esecutivo.

La storia di Lisey sarà composta da otto episodi e seguirà le vicende di Lisey dopo la morte del marito, mentre inizia ad affrontare incredibili verità sul suo consorte che aveva represso e dimenticato. La serie è una produzione targata Warner Bros. Television.

La storia di Lisey è stata ispirata dall'esperienza personale di Stephen King, quando fu coinvolto in un grave incidente nel giugno 1999.

L'idea per la scrittura del romanzo è arrivata dall'improvvisa realizzazione, una volta tornato a casa, che tutte le sue cose erano dentro delle scatole.



Per questo motivo ebbe una sorta di visione di come sarebbe stato il suo studio dopo la sua morte. Dane DeHaan ha firmato per recitare nei panni di Jim Dooley, fan dei libri di Scott Landon (Clive Owen), che improvvisamente riscontra una forte sensazione su ciò che circonda l'opera inedita dell'autore, pubblicata in tutto il mondo.

J.J. Abrams lavorerà allo show in qualità di produttore esecutivo con la sua Bad Robot Productions. Si tratta inoltre della terza collaborazione tra Abrams e King. Pablo Larrain dirigerà La storia di Lisey, che vedrà nel cast anche Clive Owen.