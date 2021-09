Dangerous Old People, in arrivo su Sky la nuova serie da un'idea di Roberto

Su Sky Documentaries (canali 122 e 402) dal 25 settembre alle ore 21.15 sarà disponibile la nuova serie tv tratta da un'idea di Roberto Saviano, Dangerous Old People, anche in streaming su NOW e on demand. Gli episodi dello show Sky Original saranno introdotti in prima persona dal celebre scrittore e autore di Gomorra.

Da Roberto Saviano è stata tratta anche un'altra serie Sky che ha fatto molto successo: su Everyeye trovate il trailer di Gomorra - La Serie, con il ritorno di Ciro Di Marzio.



Come si racconta nel comunicato pubblicato da Sky 'la serie si avvicina al mondo del crimine con una prospettiva inedita, svelando la storia di vecchi criminali che, sopravvissuti alle faide e a decenni nelle carceri, reduci di esistenze fatte di sparatorie e ferite, raccontano la loro vita, le loro azioni, mostrando, dopo tanti errori e sofferenza, anche un'inaspettata saggezza. In quattro puntate vengono scandite l'infanzia, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia, ossia il presente, dei protagonisti. Perché solo seguendo il loro percorso da giovani delinquenti, a feroci criminali, a carcerati si può capire chi siano oggi e come siano riusciti a sopravvivere alla vita e a loro stessi'.



Nel primo episodio si racconta l'infanzia passata nei quartieri della Napoli di fine anni '50, una realtà poverissima dove il contrabbando e la delinquenza sembrano essere per molti l'unica possibilità di sopravvivenza. Bambini, anzi scugnizzi che finiscono presto in riformatorio, l'anticamera della galera. Nel secondo, in onda il 2 ottobre, arrivano gli anni '70, con giovani che s'innamorano e si sposano a sedici anni e non sanno come crescere i figli che arrivano troppo presto. E allora i furti, le rapine, il contrabbando. I soldi sono improvvisamente a portata di mano.

Lo scorso anno Roberto Saviano ha pubblicato Gridalo, la sua ultima fatica letteraria.