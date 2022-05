Friends, Daniel Dae Kim: 'La amo, ma non ha alcuna rappresentanza asiatica'

Daniel Dae Kim, che sarà nel cast di Avatar: The Last Airbender, ha voluto esprimere le sue opinioni riguardanti la poca rappresentanza asiatico-americana ad Hollywood.

La star di "Lost" e di "Hawaii Five-O" ha raccontato di aver insegnato ai suoi figli ad apprezzare quando le star asiatiche sono sullo schermo, in qualsiasi cosa, da uno spot pubblicitario ai film di successo.

"Quando i miei figli guardano i programmi, io e mia moglie facciamo istintivamente questa cosa, ovvero che ogni volta che c'è una faccia asiatica sullo schermo, la indichiamo per dire: 'Guarda'", ha detto Kim a Esquire. "Solo così facendo, ho creato una dinamica in cui ti saresti sempre accorto quando non ne vedevi una." Ma qual'è uno degli show in cui Kim non ha visto alcuna rappresentanza asiatica? "Friends."

"I miei figli hanno sempre adorato 'Friends', ma mentre guardavano le puntate mi dicevano: 'Ehi, come mai nella loro New York sono tutti bianchi?'", ha continuato Kim. “'Grazie per averci pensato', dico loro. Perché è vero. Per quanto io ami quello spettacolo, quando si trattava di diversità era... era... una sfida, per così dire".

L'attore ha poi aggiunto: "Quando vediamo uno spettacolo che non rappresenta una minoranza, diciamo: 'Wow, è un cast terribilmente omogeneo'. È importante guardare tutto il nostro intrattenimento attraverso il nostro punto di vista. Mi dice sempre qualcosa sul modo in cui sono cresciuto"

E voi cosa ne pensate? Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di Daniel Dae Kim sull'interesse di Hollywood della cultura asiatica.