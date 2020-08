Daniel Radcliffe come Moon Kinght? Una fan art lo immagina giustiziere della notte

Dopo i recenti rumor che vorrebbero Keanu Revees protagonista di Moon Knight, altro nome in lizza per il ruolo di Marc Spektor sarebbe quello di Daniel Radcliffe e, sebbene abbia già preso le distanze da Moon Knight, i fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione di immaginarlo nei panni del giustiziere della notte.

La fan art, che troverete in calce, è stata pubblicata da Savagecomics e ci mostra l'attore con indosso l'iconico costume bianco, stavolta reinventato in chiave futuristica e decisamente più tecnologia, in uno stile che ricorda molto i più recenti Bat-costumi visti indosso a Christian Bale e Ben Affleck nelle trasposizioni cinematografiche del Cavaliere Oscuro. A saltare subito all'occhio il mantello e la mezzaluna neri che campeggiano in primo piano, differenza principale rispetto alla rappresentazione fumettistica. Cosa ne pensate? Sarebbe un Moon Knight credibile?

Intanto, i lavori per la serie targata Marvel Studios e Disney+ proseguono, non senza qualche intoppo: dopo alcune incertezze, sembra che fintamente le condizioni siano favorevoli e che le riprese di Moon Knight inizieranno molto presto. Produttori e sceneggiatori sanno però non poter fare neanche un passo falso con Moon Knight e hanno infatti rassicurato più volte i fan anticipando anche interessanti dettagli su quello che vedremo in Moon Knight