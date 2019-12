Daniel Radcliffe potrebbe interpretare Moon Knight nella serie di Disney+?

Voci di corridoio parlerebbero di Daniel Radcliffe, l'attore britannico celebre per aver dato il volto al maghetto più famoso di tutti, Harry Potter, come probabile interprete di Moon Knight, il protagonista di una delle serie di Disney+ targate Marvel Studios.

Il catalogo di serie tv legate al Marvel Cinematic Universe in programma su Disney+ non potrebbe essere più variegato: WandaVision, The Falcon And The Winter Soldier, Loki, Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel e... Moon Night.



Ma, stando a ciò che sappiamo, oltre alle prime tre (e mezzo), gli attori principali per i ruoli titolari di questi show non sono ancora stati annunciati.



Eppure, secondo Daniel Richtman di SuperBrosMovie, Daniel Radcliffe sarebbe uno dei nomi che i Marvel Studios starebbero considerando per interpretare Moon Knight.



Ma chi è esattamente Moon Knight?



Marc Spector, ex marine e agente CIA, accetta come mercenario una missione in Egitto, dove per poco non perde la vita a causa di un terrorista di nome Bushman. A salvarlo sarà il Dio della Luna, Khonshu, che lo renderà il Cavaliere della Luna (Moon Knight).

Ma nella mente di Marc risiedono altre tre personalità, oltre alla sua: quella del miliardario Steven Grant, quella del tassisyta Jake Lockley e Konshu stesso.

I quattro collaboreranno e spesso si litigheranno il controllo del corpo di Marc, distinguendo Moon Knight da ogni altro altro eroe.



Le riprese di Moon Night potrebbero iniziare già nel 2020. Chissà se sarà Daniel a calcarne il set?