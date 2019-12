Daniel Radcliffe e Steve Buscemi nel primo trailer di Miracle Workers: Dark Ages

La TBS ha pubblicato il primo trailer ufficiale dell'attesa seconda stagione di Miracle Workers, intitolata Dark Ages, che sappiamo procederà con una narrazione antologica e sarà ambientata (come suggerisce il nome) nel Medioevo, in età di re e cavalieri, sempre con protagonisti Daniel Radcliffe e Steve Buscemi.

Come è possibile vedere anche nel trailer, a cambiare su di tutto è l'ambientazione, anche se la sagacia e la tagliente ironia della serie sembra essere rimasta completamente intatta. Radcliffe e Buscemi torneranno nei panni dei protagonisti principali, anche se questa volta interpreteranno rispettivamente un re debole e inesperto e commerciante cittadino, in un'era di disuguaglianze, ignoranza superstizione e povertà, cercando come gli altri personaggi di sopravvivere e difendere come possono amici, onore e famiglia.



Nel cast di Miracle Workers: Dark Ages torneranno anche Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass e Lolly Adefope, proprio con i due attori principali in nuovi ed esilaranti ruoli. La premiere della seconda stagione della serie andrà in onda sulla TBS il prossimo 28 gennaio. Manca insomma pochissimo al ritorno di una delle comedy più apprezzate dell'ultimo anno. Curiosi di vederla? Diteci la vostra nella sezione commenti in calce alla notizia.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'annuncio della seconda stagione di Mircale Workers.