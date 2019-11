Danielle Panabaker assicura che il sesto episodio di The Flash 6 sarà più avventuroso

Ancora inedita in Italia, negli Stati Uniti sono già in onda le puntate della sesta stagione di The Flash. In queste ore è andato in onda negli States il sesto episodio della stagione, che sinora ha preso una direzione piuttosto netta, soprattutto in relazione al crossover Crisi sulle Terre Infinite. A parlare dell'episodio Danielle Panabaker.

L'attrice si è riciclata nel doppio ruolo d'interprete e regista per questa specifica puntata. La sesta stagione di The Flash sinora si è distinta soprattutto come una corposa preparazione al crossover, che fra l'altro arriverà molto prima di quanto pensasse il team di The Flash. Cinque anni prima. Ma l'evento nefasto sarà probabilmente la morte di Barry, che al momento sembra l'unica soluzione per poter far si che sopravvivano le persone a lui care.

Un'ombra cupa che si abbatte sulla serie ma Danielle Panabaker afferma che l'episodio darà la possibilità a Grant Gustin di cimentarsi in sequenze più da commedia e avventurose, con uno stile alla James Bond.



"Grant è così incredibilmente talentuoso e soprattutto, in questa stagione che sta preparando alla crisi, non siamo ancora riusciti a vedere un po' di leggerezza in lui. E quindi, per dargli davvero l'opportunità relazionarsi alla commedia penso che possa essere divertente per lui. C'erano cose che non avevo intenzione di fargli fare e lui invece è arrivato e ha detto Beh? Posso farlo?'. Ed io 'Non dipende da me'. Quindi penso che si stesse davvero divertendo". Tre giorni fa è stato diffuso un teaser con Barry che corre verso la crisi.

L'episodio License to Elongate dovrebbe concentrarsi sul personaggio di Ralph Dibny e su come Barry lo prepari per una vita post-crisi. Una vita in cui non ci sarà più Barry. E con il mistero della scomparsa di Sue Deaborn sembra che ci saranno molte influenze alla James Bond in questo episodio.

Natalie Dreyfuss è Sue Deaborn nel cast dello show.