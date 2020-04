Danielle Panabaker è diventata mamma: la star di The Flash lo annuncia su Instagram

Il cerchio sembra essersi chiuso senza problemi per l'attrice, nota per il suo ruolo di Caitlin Snow (Killer Frost) in The Flash. Aveva infatti annunciato di essere incinta con un post su Instagram, e ora torna a condividere una foto per far sapere a tutti di essere diventata mamma.

Nello scatto la vediamo ancora in dolce attesa, ma nella didascalia specifica: "È stato bello ma tenerti in braccio è una sensazione indescrivibile. Sono felice di annunciare che il nostro bambino è nato e che siamo al sicuro, felici e in salute a casa".

Un messaggio che ha rassicurato i fan, visto anche il difficile periodo che stiamo vivendo. Le congratulazioni sono arrivate anche dagli altri attori dell'Arrowverse, come Shantel VanSanten (interprete di Patty Spivot). Anche Danielle Nicolet (Patty Spivot) ha voluto farle sentire la sua vicinanza: "Sono molto felice per te, e spero che saremo presto tutti insieme!".

Si è unita al coro anche la star di Community Alison Brie: "Congratulazioni!! Tanto amore per tutta la famiglia!".

Il padre del bambino è Hayes Robbins, marito di Panabaker dal 2017. I due si sono fidanzati ufficialmente durante una vacanza in Grecia.

Nonostante l'emergenza, sono previste ancora molte puntate di The Flash per aprile, mentre il finale della sesta stagione potrebbe diventare la prima puntata di The Flash 7.