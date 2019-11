Danielle Panabaker, star di The Flash, è in dolce attesa

Tanti auguri, Danielle! Danielle Panabaker, Caitlin Snow (o Killer Frost) per i fan diThe Flash, la serie tv dell'Arrowverse, aspetta il suo primo figlio.

È stata la stessa Panabaker ad annunciare la lieta notizia sul suo account di Instagram.



L'attrice ha postato una foto che la ritraeva mentre faceva colazione e vi ha aggiunto l'eloquente scritta "Sto mangiando per due ;)".

Il post, che potete vedere anche in calce alla notizia, è subito stato inondato dai commenti di fan e colleghi che si congratulavano per il felice avvenimento.



"Ricevuto, mama! xx" ha commentato Sendhil Ramamurthy, il nuovo villain della sesta stagione di The Flash, Bloodwork.



"Woohoo!! Congratulazioni voi due, se questo è ciò che credo che sia! xx" ha scritto invece Sullivan Stapleton (Blindspot, Strike Back).



"Fantastica notizia!!💕" esclama Michelle Harrison, altra collega della serie targata The CW, interprete di Nora Allen, la madre di Barry (Grant Gustin).



Il bimbo/la bimba (o, perché no, i bimbi?) dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2020. Danielle si è sposata nel 2017 con l'avvocato Hayes Robbins.



L'attrice, che dirigerà anche un episodio di The Flash, non avrà certo di che annoiarsi in futuro! E chissà cosa significherà la gravidanza per il suo personaggio nello show...



The Flash è in onda ogni martedì su The CW.