Dante's Inferno: arriva la serie TV ispirata al celebre poema

L'opera prima di italiano Dante Alighieri torna a far parlare di se dopo aver fatto scuola per secoli in ogni angolo del mondo: dai banchi di scuola alle cattedre universitarie tutti abbiamo studiato La Divina Commedia almeno una volta nella vita e se ci sono stati studenti che proprio non la sopportavano, tanti altri ne sono rimasti affascinati.

Negli ultimi anni La Divina Commedia è stata fonte d'ispirazione per la saga di videogiochi Dante's Inferno e per ben due film, dall'omonimo titolo, ma forse il lavoro più importante è proprio la sua trasposizione in manga ad opera del maestro Go Nagai. Adesso l'opera diviene un drama series dal titolo Dante's Inferno e arriverà presto sui piccoli schermi.

A darne la notizia è The Wrap, secondo il quale la rete televisiva statunitense Freeform, appartenente ad una divisione del franchise Disney, starebbe valutando l'idea di produrre una serie ambientata proprio nell'inferno dantesco. La storia seguirà le vicende di Grace Dante, una giovane ragazza ormai disillusa dalla vita.

La sinossi recita: "Per Grace Dante la vita ha perso ogni valore. A causa di una madre tossicodipendente e un fratello problematico, la nostra protagonista poco più che ventenne ha dovuto rinunciare a tutti i suoi sogni. Un giorno tutto cambia e tutti i sui sogni a scuola, di carriera e d'amore iniziano a realizzarsi. Tuttavia, come presto scoprirà, la fonte di tutta questa fortuna è il Diavolo stesso e per sconfiggerlo dovrà attraversare l'Inferno di Dante."

Il progetto è stato presentato da Ethan Reiff e Cyrus Voris (Knightfall), Nina Fiore e John Herrera (The Handmaids Tale, Nancy Drew and the Hidden Staircase) e Danielle Claman Gelber (Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med).

Ancora non si sa quando il progetto vedrà la luce, ma inizia già a sentirsi un live tepore, non trovate?