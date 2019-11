Dante vs Dante: come il personaggio della serie diverge dal fumetto di The Walking Dead

Non è la prima volta che i produttori della serie The Walking Dead hanno modificato alcuni dettagli dei personaggi nati dalla brillante mente di Robert Kirkman. Era già successo con Negan, il cui debutto nell'universo post-apocalittico della TV diverge da quello cartaceo, e anche Dante non è esente da una piccola rivisitazione.

Il personaggio di Dante appare per la prima volta nel capitolo #131 della run fumettistica e, rispettivamente, nella decima stagione di TWD grazie all'attore Juan Javier Cardenas e fin da subito le differenze sono evidenti.

Se il Dante del piccolo schermo lavora come dottore ad Alexandria, quello in bianco e nero a vive nella cittadina di Hilltop e nutre non poco interesse per Maggie, in quel momento alle prese con la perdita di Glenn, e nel #174 riesce anche a rubarle un bacio.

La sua ultima apparizione su carta lo vede impegnato in una missione per il Commonwealth al fianco di Siddiq, ma a causa della brusca interruzione di Kirkman, ad oggi non sappiamo cosa ne è stato di Dante.

Invece nella serie TV, dopo mil ritorno di Maggie nella decima stagione, il suo viaggio si è già concluso e non sembra che ci sarà mai una relazione tra i due.

Cosa ne pensate? Preferite l'evoluzione a fumetti o quello televisiva?

Intanto nuovi dettagli arrivano dal set e sembra che presto esploreremo il Commonwealth...Ma non prima di aver visto la nuova auto di Jeffrey Dean Morgan, riuscite ad indovinare in che modo l'ha soprannominata?