Daredevil 3, Charlie Cox e Erik Oleson alla Milano Games Week. Le nostre foto dell'evento

Mentre attendiamo l'arrivo dell'attesissima Marvel's Daredevil 3 su Netflix, la compagnia ha organizzato un incontro tra Charlie Cox (Matt Murdock) e lo showrunner Erik Oleson con i giornalisti all'annuale Milano Games Week, l'appuntamento nazionale più importante con i videogioco -ma non solo.

Arriverà presto un resoconto dell'incontro sulle nostre pagine, ma in attesa di scoprire le curiosità rivelate dal protagonista della serie e dal nuovo showrunner, vi riportiamo oggi in questa news alcune foto dell'evento che immortalano sia Cox che Oleson durante la chiacchierata con la stampa e parte del pubblico.



Ispirata alla serie di fumetti Rinascita firmata da Frank Miller, la serie è stata sviluppata da Erik Oleson insieme a Drew Goddard, quest'ultimo in veste di consulente. Nel cast torneranno anche Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Kingpin, Karen Page e Foggy Nelson. Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe interpretare il personaggio di Bullseye.

Quest'anno tutti i Difensori hanno ottenuto una nuova stagione delle loro serie: Jessica Jones (la seconda), Luke Cage (la seconda) e Iron Fist (la seconda). Per il prossimo anno è prevista anche la seconda stagione di The Punisher mentre sono iniziate da tempo le riprese della terza dedicata a Jessica Jones.

La terza stagione di Daredevil debutterà su Netflix il 19 ottobre. Date un'occhiata al teaser in cima alla notizia!