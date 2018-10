Daredevil 3: il Diavolo di Hell's Kitchen torna nel primo full trailer

Dopo tutti gli scatti e le prime informazioni arrivate sul web nel corso di questi giorni, Netflix e i Marvel Studios hanno diffuso in rete il primo atteso trailer ufficiale per la terza stagione di Daredevil, che potete visionare comodamente dopo il salto anche nella sua versione in italiano.

La terza stagione debutterà sulla piattaforma digitale Netflix a partire dal prossimo 19 ottobre. Ispirato alla famosa run a fumetti Born Again (in italiano, Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà il suo ritorno anche il temibile Wilson Fisk/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.

Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, interpreterà il personaggio di Bullseye.

Quest'anno tutti i Difensori hanno ottenuto una nuova stagione delle loro serie: Jessica Jones (la seconda), Luke Cage (la seconda) e Iron Fist (la seconda). Per il prossimo anno è prevista la seconda stagione di The Punisher mentre sono iniziate da tempo le riprese della terza dedicata a Jessica Jones.