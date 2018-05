Daredevil 3: secondo un report, il personaggio di Bullseye ci sarà!

Ieri sera vi abbiamo mostrato alcune particolari foto dal set della terza stagione di Daredevil, oggi vi riportiamo un nuovo rumor riguardante il villain che vedremo affrontare il Diavolo Custode dei fumetti della Marvel.

Secondo una voce di corridoio lanciata da That Hashtag Show, il personaggio di Bullseye sarà incluso nella terza stagione del serial televisivo dei Marvel Studios. Alcuni mesi fa, l'attore Wilson Bethel è entrato a far parte del cast nei panni di "un agente dell'FBI" senza un nome ma That Hashtag Show ha un'altra teoria.

Secondo il rumor del sito, questa sarebbe solo una 'copertura' per nascondere la vera identità del personaggio interpretato da Bethel che sarebbe niente di meno che Bullseye. Bullseye è uno dei villain storici del personaggio nei fumetti e uno dei più mortali e sanguinolenti; è stato per molti anni uno dei preferiti da parte dei fan che hanno richiesto a gran voce la sua inclusione nel serial di Netflix dalla prima stagione.

Bullseye è apparso nel film del 2003 diretto da Mark Steven Johnson, con Ben Affleck, interpretato dall'attore Colin Farrell. Bethel sarebbe il secondo attore a dargli il volto in live-action; secondo altri report, prima di Bethel era Jason Statham ad essere in lizza "per una parte in Daredevil 3" ma le trattative non sono andate a buon fine.