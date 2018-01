Daredevil 3: spuntano in rete le prime fotografie dal set

Sono emerse in rete le prime fotografie provenienti dal set della terza stagione di Daredevil , la famosa serie tv targata. Come si può vedere dai tweet presenti in calce, farà il suo ritorno un personaggio noto a tutti.

Si tratta di Wilson Fisk, interpretato ovviamente da Vincent D'Onofrio e che abbiamo visto all'opera principalmente nella prima stagione della serie, nonostante abbia avuto un piccolo ruolo anche nella seconda.

Come si può vedere dalle immagini pubblicate su Instagram, sul set è tornata a lavorare anche Deborah Ann Woll, che interpreta in tutto l'universo Netflix targato Marvel Karen Page.

Altre foto, invece, sono state pubblicate su Twitter, rivelando quello che può a tutti gli effetti essere considerato il processo di Fisk, che al termine della prima stagione è stato arrestato dopo i fatti successi nei primi episodi.

La terza stagione di Daredevil è attualmente in produzione a New York City, ma almeno al momento non sono disponibili molti dettagli sulla trama, anche se secondo molti potrebbe essere collegato al finale di The Defenders.

Daredevil è interpretato da Charlie Cox, mentre come abbiamo detto prima Deborah Ann Woll tornerà a vestire i panni di Karen Page. Elder Henson invece darà il volto a Foggy Nelson, con Vincent D'Onofrio che sarà di nuovo Wilson Fisk. Nel cast sarà presente anche Wilson Bethel di Hart of Dixie, che è entrata nel cast.

La terza stagione di Daredevil dovrebbe debuttare su Netflix nel 2018, ma al momento ancora non è disponibile alcuna data precisa.