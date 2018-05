Daredevil 3: Vincent D'Onofrio ha finito di girare le sue scene come Kingpin

Vincent D’Onofrio ha annunciato di aver terminato le sue riprese per la terza stagione di Daredevil, in arrivo sulla piattaforma digitale Netflix entro quest’anno.

L’ultima volta che il personaggio è stato visto nella serie è stato durante in un incontro con Matt Murdock all’interno della prigione di cui ormai aveva preso il controllo; nonostante non sia ancora chiaro in che modo il personaggio riuscirà a fuggire dalla struttura, sembra che la terza stagione di Daredevil adatterà la celebre storyline Born Again, celebre run fumettistica di Frank Miller e considerata una delle migliori di sempre, in cui si presume che Vincent D’Onofrio avrà una parte piuttosto ampia.

L’attore ha postato sul suo profilo Twitter un’immagine per annunciare la fine delle sue riprese: un pugno chiuso in una foto virata tutta sul rosso, un chiaro riferimento alla sua nemesi, ovvero l’Uomo senza paura.

Nel cast della terza stagione, la cui data di debutto non è ancora stata annunciata, torneranno Charlie Cox nei panni del noto vigilante, Deborah Ann Woll in quelli di Karen Page, Rosario Dawson in quelli di Claire Temple e Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk. Tra le new entry segnaliamo Jay Ali, Joanne Whalley e Wilson Bethel. Inoltre, secondo una voce di corridoio lanciata da That Hashtag Show, il personaggio di Bullseye sarà incluso nella terza stagione del serial televisivo dei Marvel Studios.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la seconda stagione di Jessica Jones è disponibile in streaming su Netflix e che la seconda di Luke Cage arriverà il 22 giugno.