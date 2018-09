Daredevil 3, Vincent D'Onofrio torna nei panni di Kingpin nel nuovo spot ufficiale

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo spot ufficiale dedicato all'attesissima terza stagione di Marvel's Daredevil, serie incentrata sul Diavolo di Hell's Kithcen interpretato da harlie Cox pronta a tornare sulla piattaforma streaming il prossimo 19 ottobre.

Accanto a Daredevil, però, nel video di oggi vediamo anche un ritorno molto atteso, quello del Kingpin di Vincent D'Onofrio, in fase di vestizione della sua iconica giacca bianca, elegantissima. Kingpin tornerà a ricoprire un ruolo centrale nella terza stagione, dopo due anni di assenza.



Ispirata alla serie di fumetti Rinascita firmata da Frank Miller, la serie è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson insieme a Drew Goddard, quest'ultimo in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe interpretare il personaggio di Bullseye.

Quest'anno tutti i Difensori hanno ottenuto una nuova stagione delle loro serie: Jessica Jones (la seconda), Luke Cage (la seconda) e Iron Fist (la seconda). Per il prossimo anno è prevista anche la seconda stagione di The Punisher mentre sono iniziate da tempo le riprese della terza dedicata a Jessica Jones.

La terza stagione di Daredevil debutterà su Netflix il 19 ottobre. Date un'occhiata al teaser in cima alla notizia!