Daredevil 4 arriverà su Disney+? Ecco l'unica condizione posta da Netflix

Quella di Daredevil è stata una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni, tanto da aprire la strada alla saga dei Marvel's Defenders, ma purtroppo abbiamo dovuto dirle addio con la terza stagione... O forse No? E se Disney+ potesse produrre una quarta stagione?

Com'è noto, anni fa la Disney ha ceduto i diritti sul personaggio di Daredevil e degli altri Defenders a Netflix, che ha guadagnato una speciale esclusiva sugli eroi di Hell's Kitchen.

Alla firma del contratto la major dello streaming impose tra le condizione che, allo scadere del contratto, la Disney non avrebbe potuto realizzare nuove serie o film con i protagonisti del progetto Netflix's Marvel per almeno due anni.

Come sempre a giocare un ruolo fondamentale in questo genere di trattative sono l'esclusività su una produzione e il conseguente copyright, ma per la gioia dei fan i due anni imposti dal contratto scadranno a novembre 2020. Che Disney+ decida di cogliere la palla al balzo?

Negli ultimi giorno Daredevil è tornata sotto i riflettori anche grazie all'atteso Watch party con protagonista l'intero cast, tra cui anche un inatteso Charlie Cox che si è aggiunto allo speciale su Daredevil all'ultimo minuto.

Proprio il protagonista aveva precedentemente espresso le sue perplessità su un suo ritorno in Daredevil 4, mentre per un proseguo delle avventure del Diavolo Rosso ha già chiare le idee

"No credo che ci saranno altri episodi, ma non so spiegare bene perché abbia questa sensazione. Tuttavia, non mi è stata dato nessuna valida ragione per credere che sarà veramente così. Da un cinico punto di vista penso di stare solo proteggendo me stesso, perché non c'è nulla che amerei più di tornare nel personaggio."