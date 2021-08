Daredevil, ecco i 5 modi in cui potrebbe entrare nel MCU

Come sappiamo Daredevil potrebbe tornare nel MCU. La serie sul giustiziere cieco targata Netflix ha avuto un grande successo, grazie anche alle interpretazioni magistrali di Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Deborah Ann Woll, e i fan vorrebbero adesso che il supereroe facesse il suo ingresso nel MCU. Vediamo come potrebbe accadere.

Un cameo in una delle serie in arrivo

L'arrivo ufficiale di Daredevil nel MCU potrebbe avvenire nel più classico dei modi: con una cameo in una delle serie che usciranno nei prossimi mesi. E di show in cui potrebbe apparire ce ne sono tanti. Una potrebbe essere la serie di Disney+ Moon Knight, che si concentra su un supereroe che non solo ha già collaborato con Daredevil nei fumetti, ma gli somiglia anche. Sono entrambi, infatti, personaggi molto religiosi, elemento importante nella loro identità di supereroi. Ma Matt Murdock potrebbe anche apparire in She-Hulk o in Hawkeye.

Una nuova serie su Daredevil

Questa è un'opzione alquanto improbabile, ma che è stata considerata. Come sappiamo, infatti, alla Marvel piace avere il pieno controllo di tutto, e fare un reboot in cui si racconta da un nuovo punto di vista la storia di Matt Murdock renderebbe più semplice conciliarla con tutti i prodotti dell'Universo Marvel. Ma questo porterebbe a un necessario recast, e come sappiamo il pubblico si è affezionato agli attori e alla serie Netflix che ha conosciuto.

Invece dare vita ad una quarta stagione potrebbe essere una soluzione migliore. I fan avevano già attivato una campagna con l'hashtag #savedaredevil, e forse adesso potrebbe effettivamente accadere. Il creatore dello show, Erik Oleson, ha ammesso che avrebbe avuto programmi per una stagione 4, che adesso potrebbe trovare spazio su Disney+. Sempre se la Marvel lo volesse. Un'altra season sarebbe il modo più semplice e immediato per inserire il supereroe nel MCU.

Un cameo o una scena post-credit in uno dei film in arrivo

Un'altra opzione sarebbe introdurre il personaggio in uno dei film in arrivo. Basterebbe un cameo, che non dovrebbe per forza coinvolgerlo personalmente. Infatti citare Daredevil o mostrare qualcosa in riferimento a lui potrebbe aiutare. Se non nel film stesso, questo si potrebbe fare in pieno stile Marvel: con una scena post-credit.

Un progetto sui Defenders

Noi tutti conosciamo la serie del 2017 sul gruppo dei Defenders. Si tratta di un prodotto limitato, che contava, oltre a Matt Murdock, personaggi come Jessica Jones e Luke Cage, solo per citarne alcuni. Sicuramente creare un progetto sul gruppo potrebbe essere un bel modo per reintrodurre tutti i personaggi che, come sappiamo, sono molto apprezzati. Tuttavia potrebbe essere rischioso reinserire nell'universo così tanti protagonisti tutti insieme. Perché come sappiamo c'è già tanta carne al fuoco.