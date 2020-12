Daredevil, anche l'agente Coulson si unisce alla campagna per salvare lo show

Quello di Daredevil è un caso davvero strano: la serie con Charlie Cox fu l'unica tra le produzioni Netflix a tema Marvel a poter vantare un apprezzamento praticamente unanime da parte della fanbase, eppure ciò non è bastato a convincere la piattaforma a portare avanti lo show per una quarta stagione.

L'addio del più amato dei Defenders ha sollevato una piccola rivoluzione in casa Marvel, con milioni di fan che in tutto il mondo hanno aderito alla campagna #SaveDaredevil tramite cui da tempo, tra Twitter e Instagram, si tenta tutto il possibile per regalare una nuova chance a Matt Murdock e soci.

Una campagna, quella per il recupero di Daredevil, che ha visto scendere in campo anche alcuni esponenti noti del mondo Marvel, tra cui l'agente Coulson di Agents of SHIELD Clark Gregg: "Ripetete insieme a me, gente... #SaveDaredevil" ha scritto su Twitter l'attore, non facendo mistero della sua speranza che Netflix torni sui suoi passi e decida di regalare questa tanto agognata quarta stagione ai fan del diavolo di Hell's Kitchen.

Recentemente, intanto, i fan si sono letteralmente scatenati dopo il ritorno a Marvel dei diritti di Daredevil; proprio in virtù di ciò, la fanbase nutre ancora qualche speranza di vedere Daredevil nel Marvel Cinematic Universe.