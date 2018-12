Daredevil: Amy Rutberg conferma e smentisce dei rumor sulla cancellazione

La cancellazione di Daredevil ha colpito tanti appassionati dell'Universo Marvel. In queste settimane sono circolate tante voci di corridoio contrastanti ed ora l'attrice del serial Amy Rutberg ne ha parlato apertamente, smentendo e confermando alcuni di questi rumor.

Secondo alcune voci, ad esempio, sarebbe stata la Marvel a cancellare il serial e non Netflix ma l'attrice ha smentito, in maniera categorica, questa voce di corridoio: "I miei contatti alla Marvel sono rimasti sorpresi. Tutti questi rumor che vogliono la Marvel responsabile della cancellazione, sono falsi. Credo sia stata puramente una decisione di Netflix. Ve lo dico per via di alcune conversazioni private che ho avuto con persone in alto alla Marvel. Erano sorpresi da questa decisione".

L'attrice ha poi confermato i rumor riguardo i contratti Netflix che impediscono alla Marvel di riutilizzare i personaggi per almeno 2 anni dalla cancellazione: "Si, è quello il contratto con Netflix. Io ricordavo 18 mesi, magari sono due anni. È possibile che la Marvel possa ricomprarseli per usarli prima, ma non ho sentito niente di ufficiale e soltanto voci a riguardo".

Tuttavia, nell'era dove internet ha salvato show come Lucifer e Young Justice, l'attrice ha un suggerimento per i fan: "i fan devono capire che i social media sono un vero potere. È cosi che Netflix capisce se questi show sono successi o meno: da quante persone ne parlano sui social network. I vostri tweet e hashtag hanno potere. C'è gente che legge.".